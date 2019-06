Nowe, bezpłatne narzędzie do wizualnego projektowania procesów biznesowych- bpm’online studio free

Bazując na swoim kilkunastoletnim doświadczeniu w budowie aplikacji biznesowych, deweloperzy z bpm’online stworzyli oprogramowanie dla zespołów zajmujących się projektowaniem i automatyzacją procesów biznesowych. W wielu wypadkach pozwalające przyśpieszyć proces projektowy nawet o 30%.



Wizualizacja procesów z użyciem bpm’online studio free oferuje cztery główne korzyści dla zespołów projektowych i analityków biznesowych:



- Przyśpieszenie procesu projektowania

Dzięki prostym, intuicyjnym i łatwym w obsłudze wizualnym narzędziom projektowanie i zarządzanie procesami staje się łatwe i dostępne dla wszystkich. Katalogowanie i zarządzanie nimi w zunifikowanym środowisku pozwala na znaczne przyśpieszenie pracy i wdrażania innowacji.



- Standaryzowany format komunikacji wizualnej

Zgodność ze standardem BPMN 2.0 oznacza łatwą komunikację pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin (IT, HR, sprzedaż, marketing, księgowość i innych) ponieważ nie wymaga znajomości programowania. Wizualny standard BPMN został stworzony do wizualizacji procesów biznesowych, tak aby zrozumienie jego diagramów nie wymagało specjalistycznej wiedzy. Bpm’online studio free zapewnia również import i eksport diagramów do i z innych systemów BPM (dzięki wsparciu *bpmn).

- Praca grupowa w czasie rzeczywistym

Edycja, komentowanie, zdalne przeglądanie diagramów procesów w czasie rzeczywistym to nowinka która świetnie się przyda przy w zespołach rozproszonych, na szkoleniach, pokazach czy prezentacjach. Nie ma już ograniczeń związanych z czekaniem, kolejnością zmian czy ograniczaniem kreatywności zespołu.

- Uproszczony proces dokumentowania

Generowanie dokumentacji procesu nie mogło być łatwiejsze. Studio free pozwala zapisanie dokumentacji procesu wraz z komentarzami i opisami bezpośrednio do plików PDF w locie.

„Bpm’online studio free zostało tak zaprojektowane by przenieść modelowanie procesów biznesowych na nowy poziom. Ten bezpłatny produkt firmy bpm’online został wyposażony we wszystkie niezbędne narzędzia by przyśpieszać i ułatwiać zarządzanie procesami w firmie.

Wierzę, że bpm’online studio free pomoże znacząco usprawnić optymalizację i tworzenie innowacyjnych procesów w wielu firmach w Polsce. To narzędzie wydaje się być idealne dla konsultantów, analityków i kadry zarządzającej.

Wizualizacja procesów to łatwiejsze wdrażanie zmian, szybszą adaptację nowej kadry, lepsze szkolenia pracowników i prostsze sięganie po innowacje organizacyjne i procesowe.”- mówi Robert Sokołowski prezes i partner w Aype, spółce zajmującej się wdrożeniami produktów bpm’online.

W pierwszej odsłonie bpm’online studio free jest narzędziem do łatwego, grupowego projektowania procesów. Strategią bpm’online jest jednak ewolucja tej gałęzi oprogramowania. Celem jest dostarczenie użytkownikom wyrafinowanej niskokodowej (low-code, no-code – wizualnej, niewymagającej programowania) platformy do całościowego zarządzania procesem tworzenia aplikacji biznesowych. Od momentu zbierania wymagań i określania funkcjonalności do gotowego produktu i jego późniejszej ewolucji. To wszystko ma być dostępne bezpłatnie.



Warto już dziś zacząć korzystać z bpm’online studio free.

https://www.bpmonline.com/studio-free





O bpm’online

Bpm’online jest globlaną firmą programistyczną specjalizującą się w budowie aplikacji z dziedziny CRM, automatyzacji procesów biznesowych i dostarczającą oprogramowanie online oferujące platformę niskokodową (low-code). Firma jest plasowana jako lider rynku przez kluczowych analityków branży takich jak Gartner, Forrester. Bpm’online to nazwa zaawansowanej platformy programów wspierających przyśpieszenie sprzedaży, marketingu, usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bpmonline.pl .

O Aype

To spółka której doświadczona ekipa zajmuje się wdrożeniami systemów CRM od ponad 15 lat. Szerokie spektrum doświadczeń w branżach takich jak media, finanse, usługi i przemysł pozwoliło Aype nawiązać współpracę partnerską z bpm’online.

Wśród klientów spółki są takie marki jak Onet.pl, TVN, Lafarge, Legrand. Aype ma za sobą również projekty zagraniczne w 10 krajach świata. Dwa oddziały, w Krakowie i Warszawie, pozwalają sprawnie współpracować z klientami z całej Polski w zakresie doradztwa, zarządzania projektami, szkoleń i wdrożeń. Aype specjalizuje się we wdrażaniu systemów wspomagania procesów sprzedażowych, marketingowych i serwisowych.

Przydatne dane:



bpmonline.pl - serwis informacyjny o bpm’online w polskiej wersji językowej

aype.pl – serwis informacyjny spółki aype





bpmonline.com - macierzysty serwis internetowy bpm’online

community.bpmonline.com – serwis społeczności bpm’online

academy.bpmonline.com – serwis edukacyjny

marketplace.bpmonline.com – zbiór oprogramowania dodatkowego, baza procesów