Katherine Kostereva, dyrektor generalny i partner zarządzający w bpm’online, w TOP 50 SaaS CEO 2019

The Software Report (TSR) (www.thesoftwarereport.com) ogłosił tegoroczną listę TOP 50 i wskazał najlepszych dyrektorów generalnych (ang. CEO). Raport obejmował CEO działających na rzecz firm oferujących oprogramowanie dostępne w chmurze obliczeniowej (SaaS – software as a service). Kahterine Kosterewa znalazła się na 20 pozycji wśród takich postaci jak Don MacAskill (Flickr, SmugMug),, Will Hayes (Lucidworks) czy Reggie Aggarwal (Cvent).

Katherine Kostereva została zaliczona do TOP 50 dzięki sukcesom jakie osiąga bpm’online pod jej kierownictwem. Doceniono między innymi wysokie wyniki bpm’online w zakresie zadowolenia klientów w segmentach CRM i BPM. Wysokie oceny dla bpm’online wystawiane przez analityków z Gartner czy Forrester miały również wpływ na to osiągnięcie. TSR podkreśliło też, że wysoką ocenę osiągnęła Kostereva dzięki stylowi zarządzania firmą, konkretnej wizji przyszłości produktów i wytrwałości w dążeniu to celu.

Ważny był też fakt, że klienci bpm’online to znane globalne firmy takie jak Heinz, BDO, BNP Paribas, Ericsson czy Pepsico. Wśród polskich użytkowników są nimi m.in. takie firmy jak Wydawnictwo Znak czy firma 3Dlab.

Ważne wydaje się też to, że rozwój światowej sieci partnerów bpm’online ma wpływ na popularność i rozwój oprogramowania. Lista partnerów to około 200 firm na wszystkich kontynentach, w wielu krajach. W Polsce partnerem bpm’online jest firma Aype posiadająca 15-letnie doświadczenie we wdrożeniach systemów CRM.

„Cieszymy się z sukcesu Katheriny. To dla nas ważne by oprogramowanie, które oferujemy naszym klientom było najwyższej jakości. Bpm’online to odpowiedzialny i solidny partner co potwierdzają takie sukcesy jak ten. Gratulujemy też pozostałym uczestnikom TOP 50 SaaS CEO.

Oprogramowanie w chmurze to już praktycznie standard w wielu przedsiębiorstwach. Nasze doświadczenia wdrożeniowe potwierdzają fakt, że jest to jeden z głównych kierunków rozwoju oprogramowania.

Dzięki SaaS zaangażowanie kosztów w zakresie utrzymania infrastruktury daje optymalne wyniki podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo przetwarzanych danych.” – mówi Robert Sokołowski, prezes AYPE, firmy zajmującej się wdrażaniem bpm’online w Polsce.